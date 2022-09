Trail delle colline: una corsa per raccogliere fondi a sostegno della prevenzione e della lotta alle malattie

Una collaborazione consolidata tra due realtà molto attive sul territorio: in estrema sintesi, è questo il rapporto che accomuna la Asd Hope Running Onlus e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori , ma c’è di più. Una rete di solidarietà, sicurezza e informazione fondata su iniziative comuni e sugli stessi valori, tra cui un ruolo di primissimo piano recita sicuramente l’amicizia. E’ proprio da questo bellissimo sentimento che lega Giovanni Mirabella , presidente della Hope Running, e Donatella Tubino , dal 2010 alla guida della LILT Torino, che nasce questa proficua cooperazione: “ C’è una cara amicizia tra noi due e crediamo entrambi con forza in questa collaborazione sul territorio: da soli, infatti, non si può fare niente. La LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica e la sensibilizzazione delle persone e tutto questo ha un costo. Diventa quindi indispensabile ricercare fondi da destinare alla prevenzione; l’organizzazione di manifestazioni ed eventi nasce proprio a questo scopo ”.

Durante la pandemia da Covid-19, LILT e Hope Running hanno raccolto fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, saturimetri e caschi CPAP, poi donati all’ospedale di Chivasso e alla Croce Rossa di Chivasso e Rivarolo Canavese, oltre che alle case di riposo del Chivassese. Ma non è tutto: lo scorso 11 giugno, in piazza Castello a Torino, la stessa LILT ha dato vita in collaborazione con l’Esercito Italiano e la Città della Salute di Torino al riuscitissimo evento “L’Unione fa la Forza”, di cui la Asd Hope Running Onlus ha curato gli aspetti logistici, ed era inevitabile che quest’ottimo rapporto sfociasse in una nuova iniziativa comune: il ricavato dell’eco-camminata del Trail delle Colline 2022 di domenica 9 ottobre, l’evento di punta organizzato dalla Hope Running, sosterrà con la campagna Nastro Rosa della LILT, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Più recente, ma non per questo meno importante, è il legame di conoscenza e stima reciproca tra lo stesso Mirabella e Rosanna Carrera, referente della Delegazione LILT di Chivasso “Mauro Desso”. Anche in questo caso è necessario fare un salto indietro nel tempo e tornare ai primi mesi del 2020, con l’avvento del Covid-19 a sconvolgere le vite di tutti quanti. Nella notte tra il 14 e il 15 marzo di quell’anno, Valentino Carrera, il nipote di Rosanna all’epoca 17enne, ebbe l’idea di aprire su GoFundMe una raccolta fondi per l’ospedale di Chivasso sulla scia di quanto fatto dai celebri Fedez e Chiara Ferragni per l’ospedale San Raffaele di Milano: fu un successo tanto rapido quanto inaspettato. I famigliari tutti si mobilitarono per alimentare il tam tam e la stessa Rosanna contattò il Dottor Claudio Moretti, che in brevissimo tempo coinvolse diversi medici della struttura ospedaliera chivassese e non solo, permettendo di raggiungere la cifra di 45mila euro raccolti in un solo mese. Un colloquio telefonico con Donatella Tubino fece emergere una naturale comunione di intenti e parallelamente si rafforzò la conoscenza con Giovanni Mirabella: due figure impegnate attivamente nel tessuto associazionistico locale, il cui legame di amicizia crebbe mese dopo mese. Apprezzata professoressa di inglese prima al plesso scolastico di Casalborgone, poi all’Istituto Comprensivo Demetrio Cosola e da qualche anno al Liceo Isaac Newton di Chivasso, Rosanna Carrera trova a scuola nei panni di professoressa di Chimica la stessa Tubino e, nella scorsa primavera, accetta l’incarico di Delegata della LILT Chivasso, che ricopre con passione e quella luce negli occhi che hanno solo le persone vere, sincere: “Di carattere sono timida e riservata, ma quando mi prendo un impegno ci metto tutta me stessa e mi butto, letteralmente. Ho grande stima sia di Donatella che di Giovanni e collaborare è stata una cosa abbastanza naturale. Ritengo che la prevenzione e lo sport debbano stare sullo stesso livello: uno senza l’altro non sono abbastanza. Vale lo stesso per la collaborazione tra la LILT Chivasso e la Hope Running: siamo una forza insieme, condividiamo lo stesso spazio nella sede di corso Galileo Ferraris 60 e, soprattutto, le stesse idee, come la raccolta fondi che servirà a finanziare l’acquisto di un ecografo per la prevenzione dei tumori femminili. Siamo un team di successo, con i medesimi valori: la nostra unione di intenti è un vero piacere e sono assolutamente convinta che possiamo fare grandi cose insieme, grazie soprattutto al sostegno e supporto delle Delegazioni vicine come quelle della Collina e di Montanaro”.