Nichelino, minaccia di darsi fuoco: i Vigili del fuoco e il sindaco Tolardo evitano la tragedia

Dramma della disperazione nella mattina di oggi, lunedì 26 settembre, a Nichelino. Un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco davanti al Municipio, l'allarme è scattato poco dopo le 8, con il pronto arrivo dei Vigili del Fuoco, di Polizia locale e carabinieri.

L'intervento del sindaco

Il 48enne, già noto alle forze dell'ordine e all'Asl To5 perché in passato era stato in cura per problemi psicologici ed aveva anche alcuni precedenti penali, ha chiesto un incontro con il sindaco Giampiero Tolardo. Il primo cittadino, arrivato sul posto, ha parlato a lungo con l'uomo, riuscendo infine a convincerlo a desistere dal suo proposito, avendogli parlato insieme all'assistente sociale e alla psicologa dell'Asl, ascoltando i problemi che aveva denunciato a proposito dell'abitazione e della sua salute.

"Evitato il gesto estremo"

"Ringrazio le forze dell'ordine e tutti coloro che sono intervenuti in prima battuta, dopo aver parlato a lungo con questa persona (oltre due ore, ndr) l'ho convinto a consegnarsi e l'allarme è rientrato", ha spiegato il sindaco di Nichelino. "Presto organizzeremo una riunione con Serd (servizio per le tossicodipendenze e alcoldipendenze) dell'Asl To5 e Cisa (il consorzio socio-assistenziale) per prendere in carico questa situazione. L'importante è aver evitato un gesto estremo", ha concluso Tolardo.