Asset aps organizza un corso rivolto ai volontari del Terzo Settore

La vita si presenta alle persone sempre più con il volto della fatica. Oltre a quella fisica, più facile da riconoscere e da superare, esiste anche una fatica sociale: lo stress. Questo, è la risposta psicologica e fisiologica che l’organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi; se duraturo e non gestito, può avere conseguenze gravi sulla salute e sulla qualità di vita delle persone. Da questo rischio, come si evince dalla recente letteratura e dalle esperienze di tante realtà, non sono esenti gli Enti del Terzo Settore (ETS), in particolare quelli coinvolti “sul campo” nelle relazioni di aiuto.

Quante volte, come volontari di ETS, ci si è trovati a reagire a una circostanza occasionale mettendo in atto un comportamento irriflessivo e solito? Senza creare lo spazio per un’alternativa, per una gestione efficace dell’imprevisto, si tende a replicare al fatto “inserendo il pilota automatico” comportandosi come sempre, perdendo in freschezza, creatività e possibilità. L’MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) insegna ad aprire uno spazio vuoto tra l’evento e la risposta da dare, giocando la carta della propositività, anziché della reazione.

ASSET aps offre un percorso gratuito agli ETS per volontari impegnati in situazioni (potenzialmente) stressanti. Un programma di 8 settimane, 9 incontri di pratica per riprendere la rotta della propria vita.

Obiettivo del percorso MBSR è la riduzione dello stress, accompagnando a riconoscerne la fonte e a rispondere agli stimoli anziché evitarli o reagire impulsivamente e automaticamente. Un’occasione per conoscersi e trovare quelle risorse interne da impiegare di fronte a compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi e ritrovare equilibrio tra vita associativa, familiare e lavorativa.

Il percorso è sostenuto da Vol.To Volontariato Torino ETS

Sede del corso: Chieri

Serata di presentazione: 5 ottobre, h. 21.00, sede di ASSET aps Via Giovanni XXIII n° 8 – Chieri

Inizio del corso: 12 OTTOBRE, h. 20.30

Istruttore: Marco Cobino, Mindfulness Teacher per l’A.I.M. e Mental Coach per l’I.C.F.