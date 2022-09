Ragazzo di 23 anni travolto da un tram della linea 16: è grave

Un ragazzo di 23 anni è stato travolto da un tram della linea 16 questo pomeriggio a Torino ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale CTO.

L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita all'angolo con via Aquila: il tram viaggiava verso Porta Palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato il traffico della zona per i soccorsi e i rilievi.

Il conducente del tram è stato trasportato in ospedale al Gradenigo, in stato di shock. Nessuno dei passeggeri è invece rimasto ferito.

Da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il ragazzo - che ha origini pakistane - è sveglio e cosciente. Ha riportato un trauma maxillo facciale e una grave frattura vertebrale. La prognosi è di almeno tre mesi, ma a situazione andrà tenuta sotto controllo costante per evitare complicazioni che potrebbero sorgere.