I modelli di occhiali da sole donna più indossati dell’estate 2022

L’estate, ormai, è quasi giunta al termine e, come ogni anno, si sono susseguiti tantissimi trend, lanciati dagli stilisti e dalle maison di moda più in voga. Non solo costumi, maxi dress e sandali gioiello. A lasciare il segno in questa stagione sono stati gli occhiali da sole. Bold, a mascherina, sensuali o see-through? Ecco i quattro modelli più gettonati.

Gli occhiali da sole alla “Matrix”, come insegnano Bella Hadid e Hailey Bieber

Il mito di Matrix è risorto, non solo nelle sale dei cinema, ma anche nel guardaroba. Parola di influencer. Non a caso, gli occhiali da sole dall’estetica cyberpunk, rigorosamente sottili e dalle lenti scure sono stati eletti un autentico must-have, anche durante la stagione estiva 2022.

Meno strutturati e più attuali, hanno riscosso l’apprezzamento di tantissime star, come Bella Hadid e Hailey Bieber. La prima è stata fotografata con un modello ispirato a quello del personaggio Neo, con montatura piegata verso l’interno e lenti senza bordi. La seconda, invece, con sunglasses in stile Trinity, con lenti ovali.

Molti brand hanno approfittato di questa tendenza per dare libero sfogo alla fantasia, proponendo occhiali femminili declinati in forme e silhouette differenti. Vintage Supply, ad esempio, ha presentato una montatura bold, con linee dolci e ovali. Più audaci gli occhiali di Urban Classic, monolenti e see-through.

Ma non solo il tradizionale nero, via libera anche a nuance pastello e lenti colorate, che si ritrovano nei modelli dei marchi Ray-Ban, Only & Sons, Jack & Jones e Pier One.

Occhiali extra a mascherina, size esagerate per coprire il volto

Maxi, vistosi e oversize. Sono queste le parole d’ordine per gli occhiali da sole a mascherina, uno degli accessori più in voga degli ultimi anni. Sfoggiati con orgoglio da star del calibro di J.Lo e Kim Kardashian, sono perfetti sia a bordo piscina, per un’aria da autentica diva, che per dare un tocco di stile in più ad un tailleur.

Trendy e inconfondibili sono gli occhiali da sole di Gucci, con astine dorate e arricchiti da piccole borchie brillanti lungo il bordo delle lenti. Ma ancora più vistoso è il modello firmato Dsquared2, coprente, bold e con la scritta “Icon” nella parte superiore delle lenti.

Passando in rassegna le offerte online di occhiali da sole donna che hanno riscosso successo durante l’estate 2022 si incontrano anche quelli a mascherina più sportivi. Sì, perché non si portano soltanto per un’escursione in bicicletta o per una partita di beach volley, ma sono ideali per dare vita ad outfit inediti e ricercati.

Quali sono gli imperdibili? Sicuramente quelli griffati Oakley, con montatura nera e lenti nelle nuance del bordeaux. Un’alternativa altrettanto glamour è rappresentata dal modello del brand Formula 1 Eyewear, a goccia e in acetato marrone.

Sensuali e raffinati, gli occhiali da sole con taglio cat-eye

La montatura cat-eye è un vero e proprio evergreen, non passa mai di moda e conferisce a chi la indossa uno sguardo felino, nonché un fascino sensuale e misterioso. Del resto, sono gli occhiali da sole più amati dalle star Hollywoodiane degli anni ’50 e ’60, come Marilyn Monroe.

Sofisticati, eleganti e mai banali, sono stati interpretati dagli stilisti in chiavi piuttosto diverse. Alcuni li preferiscono stretti e sottili, come Chiara Ferragni, Guess e Prada. Altri, invece, prediligono linee più delicate, tondeggianti e romantiche, come i modelli griffati Anna Field, Vans, Meller o Zign.

Spazio, però, anche a forme squadrate e geometriche, pur mantenendo l’inconfondibile stile che ricorda l’occhio allungato di un gatto. Qualche esempio? Gli occhiali da sole firmati Even & Odd, con montatura bold tartarugata. Oppure ancora il modello Angie di Kazar, impreziosito da raffinati inserti gold.

Il gioco pop degli occhiali pastello con montatura colorata e rigorosamente see-through

Gli occhiali da sole pastello con montatura colorata e trasparente sono un autentico inno alla leggerezza. Il merito è dei materiali di ultima generazione, ottenuti anche tramite il riciclo della plastica, nonché di un chiaro ritorno alle attitudini e alle forme tipiche degli anni ’90.

La vera novità, però, sta proprio nelle tinte, non solo per quanto riguarda le montature, ma anche le lenti. Accantoniamo per un attimo il nero, il marrone o il classico tartarugato. L’estate 2022 ha visto l’esplosione delle palette pastello: rosa, giallo, verde, azzurro, lilla, colorazioni super gettonate, energiche e in grado di aggiungere un pizzico di verve al look.

Quanto ai modelli, un vero e proprio tormentone è stato l’occhiale da sole in acetato squadrato. Tra i designer che hanno interpretato al meglio questo trend possiamo ricordare Alexander McQueen, Calvin Klein e Chloé. Molto indossati, infine, sono stati anche gli occhiali più classici, come quelli in stile aviator di Ray-Ban o quelli tondeggianti firmati Sunheroes.