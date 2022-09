LiciaCube, ecco le prime immagini torinesi per la missione che ha deviato l'asteroide [FOTO]

Due pallini bianchi nel buio pesto dello Spazio profondo. Uno dai contorni definiti, l'altro illuminato come in un flash da una serie di scie legate all'impatto appena avvenuto contro Dart, il satellite-kamikaze della Nasa che gli si è appena schiantato contro.

Immagini storiche per la scienza e per l'uomo

Sono queste immagini, storiche per l'umanità, che certificano che la missione è compiuta: era ancora notte fonda, quando l'asteroide Dimorphos è stato raggiunto e colpito (deviandone la traiettoria in orbita). Merito (anche) della torinese Argotec, che con il satellite LiciaCube fatto per l'Agenzia Spaziale Italiana ha documentato tramite riprese video l'impresa dalla sonda della Nasa.

"Un enorme successo, che per la prima volta ha visto l'intervento umano su un corpo celeste. E LiciaCube rappresenta un grande successo per quanto riguarda il contributo italiano e torinese: tutti pensavano che sarebbe stato impossibile compiere questo tipo di missione, con satelliti così piccoli, ma abbiamo dimostrato che non è così", dice Thomas Zurbuchen, responsabile scientifico della missione per la Nasa, dialogando con Giorgio Saccoccia, presidente di ASI. "Voglio ringraziare per l'amicizia, la collaborazione e per l'aiuto a questa missione e non solo a questa".



"Non è un caso che come Asi abbiamo deciso di investire su questo tipo di satelliti cercando di stimolare l'innovazione e l'inventiva tecnologica italiana - aggiunge Saccoccia - che spesso nasce proprio da aziende piccole come Argotec, che possono contribuire a missioni di grande visione come questa e con grandi partner come la Nasa".