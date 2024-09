Conticelli si dimette dal Comune di Torino per Palazzo Lascaris, Cerrato nuovo capogruppo Pd

Nadia Conticelli lascia ufficialmente la Sala Rossa e la carica di capogruppo comunale del Pd per Palazzo Lascaris. L'esponente dem ha presentato le dimissioni e torna in Consiglio Regionale, dove ha seduto nei banchi della maggioranza dal 2014 al 2019, nel ruolo anche di vicepresidente della Commissione Trasporti, Urbanistica, Edilizia residenziale.

"Sono stata eletta in Consiglio regionale - spiega Conticelli - nel collegio metropolitano torinese e continuerò ad occuparmi con rinnovata cura della mia città, a cui ho dedicato la maggior parte del tempo e delle energie nel corso della mia attività politico-amministrativa e non solo negli ultimi tre anni, densi di lavoro". "Torino - aggiunge - sta affrontando una trasformazione importante, per la quale sono necessarie le energie, la visione e l’esperienza di tutto il partito".

Cerrato nuovo capogruppo

Conticelli lascia così l'incarico al Comune di Torino, come prevede il regolamento del Partito Democratico. A succederle nel ruolo di capogruppo dem Claudio Cerrato che lunedì, dopo aver presieduto ufficialmente per l'ultima volta la Commissione Ambiente, presenterà la nomina prima del Consiglio Comunale.