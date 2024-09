Controlli di polizia e carabinieri in Barriera di Milano: due arresti e 6mila euro di multe

Mercoledì pomeriggio, nel quartiere Barriera Milano, ha avuto luogo un controllo straordinario del territorio ad Alto impatto coordinato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale.

Durante il blitz, sono state identificate 28 persone; 3 gli esercizi pubblici controllati, due le persone arrestate. Sequestrati 60 grammi di stupefacenti, un veicolo e 260 kg di merce. Elevate oltre 6.000 euro di sanzioni.

In particolare, la polizia ha arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente, una persona trovata in possesso di una sessantina di grammi tra hashish, marijuana e crack. L’uomo è stato fermato in via Spontini angolo via Montanaro. Un’altra persona, invece, è stata arrestata con l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere. Nei pressi dei Giardini Sempione, un soggetto è stato multato in violazione del Codice della Strada. L’uomo era alla guida di un veicolo non assicurato e senza avere il titolo di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri, invece, hanno sanzionato per violazioni amministrative due esercizi commerciali per 3.000 euro ciascuno. In uno dei due locali pubblici, sono stati anche sequestrati 260 chilogrammi di alimenti mal conservati. I controlli continueranno con cadenza regolare.