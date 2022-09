Giorgio Poi protagonista dell'anteprima della stagione del teatro Superga di Nichelino

Il cantautore e musicista Giorgio Poi, nella cornice intima del Teatro Superga di Nichelino, per l’anteprima della nuova stagione 2022-2023, porta il tour estivo che lo ha visto esibirsi sui palchi di tutta Italia.

Dopo l’apprezzamento generale per il suo album del 2021 Gommapiuma e la collaborazione internazionale con Rob & Jack Lahana e Gordon Tracks per il brano Haute Saison con il videoclip diretto dall’attrice Natalie Portman, Giorgio Poi è tornato a giugno 2022 con il nuovo singolo Ossesso (Bomba Dischi/Universal), una canzone che racconta le fasi iniziali di un’intensa alchimia fisica pronta a esplodere tra le mura di casa. L'appuntamento è per giovedì 29 settembre dalle ore 21.

GIORGIO POI

Giorgio Poi è nato a Novara ma cresciuto a Roma. Dopo i viaggi a Londra, Berlino e negli States arriva nel 2017 Fa Niente uscito per Bomba Dischi/Universal, accolto con grande favore dalla stampa e dalla critica e nel 2019 Smog. Dopo aver firmato la colonna sonora originale di Summertime (Netflix), torna nell’autunno 2021 con il singolo I Pomeriggi e Giorni Felici, scritto ispirandosi all’omonimo libro della fumettista Zuzu che per l’occasione ha anche curato la copertina ufficiale del brano.

Il 3 dicembre 2021 pubblica l’album Gommapiuma (Bomba Dischi/Universal) che riceve il plauso della critica musicale. Il 18 maggio 2022 esce Haute Saison, nuovo singolo di Rob & Jack Lahana con la partecipazione di Giorgio Poi e Gordon Tracks. Il video del brano vede il debutto alla regia dell’attrice Natalie Portman.