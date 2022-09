Universiadi Invernali 2025, sì all’ammissione di nuovi soci nel Comitato organizzatore

Nella seduta del 28 settembre 2022, è stato approvata dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (35 voti favorevoli su 35 consigliere e consiglieri presenti) una modifica all’articolo 5 (“Associati”) dello Statuto del Comitato per l’organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025.

La modifica, presentata dall’assessore allo Sport Mimmo Carretta, riguarda la possibilità di aprire all’ingresso di nuovi soci nel Comitato organizzativo delle Universiadi. L’ammissione dovrà essere deliberata dall’Assemblea del Comitato all’unanimità. Tra i soggetti che hanno manifestato interesse ad aderire c’è la Città Metropolitana di Torino.

Il Consiglio comunale ha approvato un Ordine del giorno presentato dalla Consigliera di FdI Paola Ambrogio in tema contrasto al caro carburanti.

L’atto di indirizzo della Sala Rossa chiede al ripristino del credito d’imposta al 100% per il 2022 ridotto negli scorsi anni per il carburante impiegato dai taxi. L’Ordine del giorno invita la giunta a promuovere presso il Consiglio dei Ministri il ripristino del credito di imposta al 100% in favore dei taxi - definito un servizio imprescindibile per la mobilità di Torino - garantendone la sostenibilità a lungo termine recuperando risorse dagli extra profitti delle aziende energetiche.

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità lo Statuto e l'atto costitutivo del Comitato promotore per la candidatura di Torino come sede della Authority europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'atto, presentato in aula dal sindaco Stefano Lo Russo, ha avuto l'appoggio di tutti i gruppi consiliari e la garanzia da parte delle consigliere di FdI Paola Ambrogio e della Lega Elena Maccanti, neo elette al Senato e alla Camera, di sostegno alla candidatura del capoluogo piemontese "in tutte le sedi istituzionali".