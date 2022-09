Tav, mobilitazione a Susa contro le trivelle

Un gruppo di No Tav si è mobilitato questa mattina a Susa per tentare di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova ferrovia Torino-Lione.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno neutralizzato il blocco. Gli attivisti si sono poi raccolti in presidio in località San Giuliano, dove - affermano - sono in programma trivellazioni dei terreni.

"Continua il trasporto di materiale proveniente dal sito di Salbertrand verso San Didero. Fortunatamente, il movimento No Tav presidia costantemente il territorio e anche oggi ha richiamato l’attenzione su questi trasferimenti", ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre Francesca Frediani. "La domanda che, lecitamente, cittadini e amministratori si pongono è: quali materiali vengono trasportati? Dove verranno ridepositati? Andremo a fondo della questione e porteremo nuovamente la questione all'attenzione della Giunta".