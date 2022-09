Torino incorona Mauro Ferrari nuovo Business Angel dell'anno proprio nel giorno in cui Satispay diventa un "unicorno"

Un percorso da business angel ricco di storie di successo grazie all’investimento in società innovative come Directa Plus, Genenta Science, D-Orbit, Satispay, Newcleo in cui ha creduto e ha supportato nella loro crescita. Una scelta non banale, anche come tempi, visto che proprio ieri Satispay (app di pagamento digitale fondata a Cuneo nel 2013) ha annunciato un nuovo round di finanziamenti di 320 milioni che la porta a superare il miliardo di valore economico e - dunque - a fregiarsi del titolo di "Unicorno".