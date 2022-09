Organalia 2022 si conclude domenica a Tonengo di Mazzé

Domenica 2 ottobre alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Francesco , in via Garibaldi a Tonengo di Mazzé si conclude l'edizione 2022 di Organalia. Il concerto, che valorizza l'organo costruito da Carlo Vegezzi-Bossi nel 1891, è organizzato grazie all'impegno della parrocchia guidata da don Alberto Carlevato. Protagonisti dell'appuntamento pomeridiano sono due musicisti canavesani: l'organista Paolo Tarizzo e la direttrice del coro di voci bianche “Artemusica” Debora Bria.

Il programma comprende brani per coro solo, organo solo, organo e coro di Mendelsshon, Schumann, Brahms, Rheinberger. In apertura il Preludio e Fuga in Re minore di Felix Mendelsshon-Bartoldy nell'interpretazione di Paolo Tarizzo. Segue, del medesimo autore e per coro solo, il Salmo 66 “Jauch Gott, alle Lande”. Si passa, quindi, a Robert Schumann con lo Studio canonico in Do maggiore per organo solo, a cui seguono tre brani per coro solo: “Die Capelle”, “In Meeres mitten” e “Der Wasserman”. Ancora un brano per organo solo con il Preludio e Fuga in Sol minore di Johannes Brahms e per coro solo “Geistliche Chore” e “O bone Jesu adoramus”. Si arriva al raffinatissimo Joseph Gabriel Rheinberger con l'Agitato in Sol minore per organo solo e, per coro solo, “In die Alte Tanne”. La conclusione è ancora nel nome di Mendelsshon, questa volta con le composizioni per organo e coro ”Veni Domine” e “Laudate pueri”. L'accesso al pubblico viene consentito a partire dalle ore 15.30 con libera offerta.

Organalia 2022 ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito Internet www.organalia.eu