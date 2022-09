Puppet di carta pesta in sfilata a Venaria e Torino per aprire il Festival Incanti

Per celebrare il ritorno del Festival Incanti, che da quest’anno sarà interamente in capo alla Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, è in programma questo weekend una grande parata a tema animali.

A partire dall’immagine del personaggio Marco Cavallo creato dal drammaturgo Giuliano Scabia, una sfilata giocosa di puppets sfilerà per due giorni lungo le vie di Venaria Reale e di Torino.

“Siamo reduci dagli anni duri della pandemia che ha colpito profondamente la cultura, cultura che ricominciato quest’estate - commenta il presidente del Teatro Ragazzi, Alberto Vanelli -. Teatro e spettacolo, insieme alla scuola, fanno più fatica a ripartire. In questo contesto abbiamo deciso di rimettere in scena il teatro di scena, il Festival Incanti. Sarà la festa di riapertura della stagione 22-23 del teatro dei ragazzi”.

La Parata di Marco Cavallo, organizzata da Kalligeria Teatro Urbano, si terrà sabato 1° ottobre nei Giardini della Reggia di Veneria alle ore 17 e domenica 2 alle ore 11 nei Giardini Reali di Torino per proseguire alle 17.30 nel Piazzale Grande Torino e davanti alla Casa Del Teatro Ragazzi. A fare da contorno durante le due giornate laboratori e workshop per bambini e ragazzi.

La parata, che unisce grandi sculture di carta pesta ai corpi degli attori stessi, apre la stagione del Festival Incanti, in programma dal 4 al 16 ottobre, e della stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani “Raccontare le idee”, in programma dal 7 ottobre al 20 maggio.

Per info: www.casateatroragazzi.it