A Torino c'è Patrick Collison, il genio mondiale del pagamento online: non solo web, ora si salva il pianeta

Patrick Collison è stato l'ospite d'onore dell'edizione 2022 di Italian Tech Week, evento annuale di Italian Tech che si è celebrato alle Officine grandi riparazioni di Torino. Con lui, sul palco, il presidente e ad di Exor, John Elkann. Ma soprattutto un mix di idee e visioni per il futuro. Come il fondo da 925 milioni di dollari che i fratelli Collison hanno lanciato per combattere il cambiamento climatico. Una cifra notevole anche per chi, come loro, ha un patrimonio personale di 7 miliardi di dollari.