Fondazione Paideia partner della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Fondazione Paideia è partner della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), l’evento culturale dedicato ai bambini per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i tanti luoghi espositivi aderenti all’iniziativa.

“Diversi ma Uguali” è il titolo dell’edizione F@Mu 2022, che si tiene domenica 9 ottobre, con centinaia di iniziative organizzate da musei, fondazioni e spazi espositivi per sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi dell’inclusione, dell’unicità e dell’accoglienza, e riflettere sul tema dell’accessibilità.

In occasione della giornata, la Fondazione Paideia e il Museo Nazionale del Cinema di Torino presentano un workshop gratuito sul cinema di animazione. Un laboratorio dal titolo Moving Puppets, rivolto ai bambini a partire dagli 8 anni, che vede i partecipanti sperimentare la magia dell’animazione in stop-motion creando una storia collettiva. L’attività si svolge nell’Aula Paideia, spazio sito all’interno della Mole Antonelliana, dedicato a ospitare i progetti educativi del Museo Nazionale del Cinema. Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente link: