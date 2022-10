Coldiretti, allarme lavoro: a rischio un'azienda agricola giovane su 4

Un giovane agricoltore su quattro (25%) ha ridotto la produzione a causa dei rincari energetici aggravati dalla guerra in Ucraina che hanno provocato un aumento record dei costi, dal gasolio ai concimi, dai mangimi ai materiali per l’imballaggio e mettono ora in pericolo il futuro di un’intera generazione impegnata a lottare per l’autosufficienza alimentare ed energetica. E’ quanto è emerso dall’analisi Coldiretti diffusa in occasione della protesta al Villaggio di Milano, aperto fino a domenica 2 ottobre, a cui ha preso parte una nutrita delegazione di giovani piemontesi, provenienti da tutte le province, guidata dal delegato di Giovani Impresa Piemonte, Danilo Merlo.