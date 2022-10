Strumenti per il lavoro da remoto che faciliteranno la tua vita mentre lavori da casa

Centinaia di milioni di lavoratori in tutto il mondo continuano a lavorare da casa almeno alcuni giorni della settimana. La maggioranza si è adattata bene a questa nuova sistemazione, ma spesso non utilizzano gli strumenti giusti per rendere il lavoro più efficiente e anche piacevole — soprattutto perché le opzioni sono quasi infinite.

Tu invece sapresti dire quali strumenti sono necessari per lavorare da remoto? Se ti abbiamo suscitato il dubbio, non ti preoccupare. Abbiamo preparato un elenco con le app e i programmi più utili per lavorare online da casa.

Come puoi facilitare il lavoro da remoto?

1. Slack

Slack è tra i programmi più popolari per il lavoro da remoto. La messaggistica in tempo reale e le funzionalità di condivisione di file e di collaborazione su progetti possono essere utilizzate in tutta l’azienda per semplificare la comunicazione. L’app offre la possibilità di creare appositi canali per compiti specifici e di inviare messaggi privati ai colleghi. Addirittura le call possono essere fatte all’interno di Slack.

2. VeePN

Un’estensione VPN gratis Firefox (o qualsiasi altro browser) è molto utile al lavoro perché protegge ogni dato che invii e ricevi, oltre ad dare la possibilità di accedere a contenuti bloccati in Italia a causa di restrizioni geografiche (legate soprattutto al diritto d’autore). Una VPN veloce e gratuita garantisce una navigazione libera da ogni minaccia.

3. TeamViewer

Questa celeberrima applicazione presenta gli utenti al mondo dell’accesso desktop remoto. I collaboratori possono usarla per recuperare file dal computer dell’ufficio mentre sono a casa o in una riunione e addirittura eseguire una presentazione durante una chiamata. Si tratta molto probabilmente di uno degli strumenti per lavorare da casa più cruciali tra tutti.

4. Trello

Un’ottima alternativa per team piccoli e individui in cerca di uno strumento di gestione progetti intuitivo, Trello è uno dei software più semplici del mercato e si basa su una metodologia inventata negli anni 40. Le schede, che organizzi sulla lavagna a seconda delle differenti tappe del progetto, sono la funzionalità base dell’app. Puoi anche allegare immagini e file alle schede e attribuire colori diversi a ciascuna, oltre ad invitare i tuoi colleghi a collaborare.

5. Okta

Okta si propone di salvare tutte le password e codici di autenticazione che usi in altre app. Grazie a questo, riesci a proteggere partner, collaboratori e fornitori. Una delle funzionalità più popolari dell’app è quella che ti consente di accedere a qualsiasi account su tutti i tuoi dispositivi con un’unica password.

Se ti sei mai chiesto “come posso rendere il lavoro da remoto più divertente?”, allora Brian.fm è l’app perfetta per te. Forse la parola giusta non è esattamente divertente, ma sicuramente il lavoro diventerà più spensierato e proficuo. Se il silenzio ti disturba o se i rumori provenienti dall’esterno ti ostacolano la tua concentrazione, ci pensa Brian.fm. L’app conta su una tecnologia che riproduce la musica ideale per abbinare allo stato d’animo che selezionerai, tra cui appunto quello del focus.

7. Shift

Il browser più integrato alle necessità del lavoro sarà il primo programma che aprirai e l’ultimo che chiuderai a fine giornata. Shift concentra tutte le app che ti serviranno e quanti account di posta elettronica vorrai in modo da semplificare il tuo flusso di lavoro. Dal momento che passiamo più della metà del tempo di lavoro smistando email, cercando documenti e andando da un’app all’altra, non riusciamo a concentrarci abbastanza. Shift ti aiuterà a risolvere questo problema.

8. Evernote

Stati tutto il tempo prendendo appunti e non riesce a mantenere la scrivania pulita e organizzata? Allora le note ti aiutano poco o niente. Prova invece a scaricare Evernote e vedrai che non hai proprio bisogno di lavorare in mezzo al caos. L’app ti fa salvare documenti, immagini o qualsiasi altro file in cartelle separate ed etichettarli in un modo intuitivo. Poi sincronizza tra i tuoi dispositivi in tempo reale.

Per i team distribuiti su vari angoli del pianeta, la differenza oraria diventa un vero ostacolo all’interazione efficiente e spesso produce fraintendimenti e ritardi. Timezone.io permette di registrare e controllare quando ogni membro del team sarà disponibile.

Ricordati

Se dovessimo scegliere quali sono i due strumenti più utili per i lavoratori da remoto, probabilmente ti diremmo VeePN, per la preziosa protezione che offre mentre navighi su internet, e Slack, che ti consente una comunicazione facile e continua tra i collaboratori.

Conviene comunque analizzare le tue necessità specifiche insieme a quelle del tuo team per capire meglio quali software per lavorare da casa vi aiuteranno di più. Siccome ogni app che abbiamo elencato ha uno scopo diverso, pensa pure alla possibilità di scaricarle tutte per provare per bene ogni funzionalità disponibile.