"Favoleggiar di spirito", l'associazione Amico Libro tra fiabe e spiritualità

L’associazione di volontariato culturale Amico Libro OdV, in collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris, organizza mercoledì 5 ottobre 2022 l’incontro: FAVOLEGGIAR DI SPIRITO, la superficie profonda della fiaba con Rosy Alciati. Appuntamento alle ore 17.30 nelle Sala Incontri del Centro Servizi per il volontariato – Vol.To in via Giolitti 21 a Torino.