La Circoscrizione 5 a Smat: "Installate un nuovo punto acqua e un dispenser nella sala del Consiglio"

La Circoscrizione 5 scrive a Smat per chiedere l'installazione di un nuovo punto azzurro per l'acqua. Attualmente infatti nel mini-Comune della zona nord ci sono due erogatori in corso Cincinnato 193 e via Pietro Cossa, ma restano scoperte Borgo Vittoria e Madonna di Campagna.

Il Presidente della 5 Enrico Crescimanno ha così inviato una mail all'amministratore delegato Armando Quazzo per concordare un incontro "per verificare la fattibilità di installazione di un punto Smat in relazione alle innumerevoli richieste pervenute dal territorio, anche in considerazione del fatto che in questa Circoscrizione sono in corso aree in fase di riqualificazione".