Proiezione gratuita per le scuole al Cinema Massimo del film "5 giorni fuori"

Il suicidio fra i giovanissimi è un tema delicato e straziante, purtroppo di grande attualità: negli ultimi due anni i tentativi sono aumentati del 75%,. Si stima, che a seguito della pandemia da gennaio ad agosto 2022 in Italia vi siano stati 351 suicidi e 391 tentativi; l’età media é di circa 15 anni. Le misure restrittive durante la pandemia COVID hanno avuto un forte impatto sui giovani e giovanissimi, portando ad un aumento delle richieste di aiuto di oltre il 60% nel 2021 e 2021 rispetto al 2018 e 2019.

Per accrescere la consapevolezza sul disagio giovanile, l’associazione La Tazza Blu e il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con Cifa Onlus e grazie al supporto di Fondazione Crt e di Fondazione Unicredit, ha organizzato una proiezione gratuita del film “5 giorni fuori” lunedì 10 ottobre 2022 presso il Cinema Massimo di Via Verdi 18 a Torino. La Città metropolitana, da sempre sensibile alle tematiche del benessere scolastico e del disagio giovanile, ha già collaborato con l’associazione La Tazza Blu e ha invitato le scuole a dare all’iniziativa diffusione, affinché possa raggiungere il maggior numero di ragazzi possibile.

Al termine della proiezione seguirà un incontro con la Dott.ssa Barbiè, psicologa e psicoterapeuta sistemica e relazionale, esperta in terapia Emdr.