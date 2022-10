Frabosa Sottana, gran successo di pubblico per le "stelle" della 34ª edizione del Galà della Castagna d'Oro (VIDEO)

Grande successo di pubblico per l’edizione numero 34 del Galà della Castagna d’oro di Frabosa Sottana.

Migliaia di persone hanno affollato le strade del paese nel fine settimana, con il pienone la domenica complice una giornata quasi estiva.

GalaPalace al completo per la consegna della Castagna d’Oro, che quest'anno ha visto protagonista lo sport, ma non solo.

Particolarmente toccante la serata di sabato 1 ottobre, con Giancarlo Antognoni, Ivano Bordon, Fulvio Collovati e Francesco Graziani sul palco del GalaPalace ospiti del tradizionale appuntamento "A tu per tu" con il giornalista Marino Bartoletti, che ha condotto i calciatori, vincitori con la nazionale italiana dello storico “Mundial” di Spagna 1982, a raccontare i momenti più salienti, difficili e divertenti delle loro carriere e di quel torneo in particolare, facendo rivivere al pubblico le intense emozioni provate in quell’indimenticabile estate.

Domenica 2 ottobre il clou della manifestazione. In mattinata la conferenza stampa, che ha visto riuntii sul palco del GalaPalace i grandi protagonisti dello sport 2022.

A partire dall’allenatore della Nazionale azzurra di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, che con le sue simpatiche battute ha divertito la platea. "Fefè" ha anche spiegato come è riuscito a costruire in poco tempo quello che tutti considerano il “miracolo” sportivo dell’anno: vincere un campionato Europeo ed un Mondiale in meno di 12 mesi con una squadra totalmente rinnovata e, soprattutto, composta da giovani.

Introdotte dalla abile conduttrice Luisella Mellino di Radio Piemonte Sound, coadiuvata dal giornalista Gianni Scarpace di Provincia Granda, ad animare il palco del GalaPalace sono state ioltre la sciatrice azzurra Sofia Goggia, insieme con la campionessa di short track Arianna Fontana. Accanto a loro il direttore tecnico della nazionale femminile di sci, il frabosano Gianluca Rulfi.

Altro grande protagonista sportivo sul palco del GalaP il mezzofondista Yeman Crippa, vincitore dell’adrenalica prova sui 100 metri agli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera.

A completare il parterre d’eccezione dell'edizione numero 34 del Gran galà della Castagna d'Oro il giovane cantante cuneese Matteo Romano, che a soli 20 anni vanta nel suo albo d’oro già un disco d’oro. Dalle piattaforme social Matteo è approdato al palco di Sanremo, giungendo terzo nella competizione giovani e sbarcando ai big l'anno successivo. Già insignito del disco di platino, ha saputo attirare l'attenzione della Conferenza Episcopale Italiana, che lo ha scelto per aprire l'incontro del pontefice con oltre 80 mila giovani.

Tutti i protagonisti ai nostri microfoni:

A fare gli onori di casa il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino

Deus ex machina dell’ormai collaudatissima manifestazione, l’instancabile presidente dell’Associazione Turistica Mondolè Paolo Bruno.

Applausi a scena aperta per tutti partecipanti, e nel pomeriggio la gran festa finale con la consegna degli ambiti premi.