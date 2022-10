Giovedì e domenica doppio intervento di pulizia e cura del verde a Villa Genero

Il 6 e 9 ottobre nel parco di Villa Genero, una delle aree verdi più panoramiche della collina torinese, sono in programma due iniziative comunitarie di pulizia e di cura del verde realizzate con il coordinamento di Torino Spazio Pubblico, il progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Torino.

La prima iniziativa - in programma giovedì 6 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, in collaborazione con McDonald’s Italia e in occasione della Giornata internazionale sulla Geodiversità - prevede un intervento di sistemazione e di riassetto del boschetto sotto il piazzale panoramico del parco. All'evento dal titolo "Tutti a raccolta - Per pulire le nostre città dai rifiuti" parteciperanno i dipendenti dei McDonald’s torinesi, i volontari di Torino Spazio Pubblico che già operano nel parco e tutti i cittadini interessati, che potranno iscriversi sul posto. Sarà inoltre presente Francesco Tresso, assessore alla Cura della città, ai Parchi e al Verde pubblico della Città di Torino, che accoglierà i volontari unendosi a loro nelle operazioni.

Domenica 9 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in collaborazione con la comunità locale del Movimento dei Focolari e Pro Natura Torino, lungo il Viale dei Giusti partendo dal piazzale panoramico del parco avrà luogo l'evento "Tutti su per Terra", incentrato sulla salvaguardia e la riqualificazione del verde pubblico. Una giornata ecologica aperta ai volontari e alle loro famiglie, per prendersi cura di un importante percorso all'interno del parco, intitolato alla memoria dei cittadini che compirono importanti gesti di solidarietà e aiuto durante l'Olocausto subito dalla comunità ebraica torinese.

L’assessore Francesco Tresso ha dichiarato: “Ringrazio tutti i soggetti coinvolti in queste due importanti iniziative, le volontarie e i volontari di Torino Spazio Pubblico che con le loro attività ci aiutano a rendere gli spazi urbani più vivibili e accoglienti. Queste buone pratiche solidali sono esempi virtuosi di collaborazione tra cittadinanza e amministrazione, perché prendersi cura della propria città, anche con piccoli gesti, è una responsabilità di tutti”. Continua l’assessore: “Villa Genero è uno dei parchi più belli della città, ma è anche particolarmente vulnerabile agli eventi atmosferici e oggetto purtroppo di deprecabili atti di vandalismo; ricordo che a breve, finalmente, partiranno una serie di lavori che ripristineranno la piena fruizione dei vialetti e dei suoi punti panoramici”.

Torino Spazio Pubblico è un progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Torino che, dal 2013, favorisce la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e piccola manutenzione degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico, finalizzati ad elevare lo standard degli interventi essenziali già garantiti dall’Amministrazione Pubblica. Incardinato presso gli uffici della Divisione Verde e Parchi della Città di Torino, il progetto ha finora coinvolto oltre 1600 cittadini in 130 aree verdi della città, di cui più di 200 tuttora attivi in oltre 30 luoghi, che si sono occupati della riqualificazione di parchi, giardini e piccole aiuole o aree verdi residuali, con lo scopo di sensibilizzare alla partecipazione e all'impegno civico. Tutte le attività sono realizzate grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni su Torino Spazio Pubblico e sulle modalità di adesione al progetto: www.comune.torino.it/verdepubblico/torino-spazio-pubblico/