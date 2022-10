Imprenditore aggredito sotto casa: la banda specializzata nei furti degli orologi di pregio gli ruba un Rolex da 25mila euro

La cosiddetta "banda degli orologi di pregio" è tornata a colpire. Ed è la quarta volta nell'ultimo mese. La vittima, ieri sera, è stato Alessandro Gilardi, presidente e amministratore delegato delle Costruzioni Generali Gilardi, a cui è stato sottratto un Rolex da 25mila euro.

La banda, formata da tre persone, lo ha avvicinato in scooter proprio davanti all'ingresso della sua villa, in Borgo Po, non lontano dal monte dei Cappuccini. Quando l'uomo, che stava rincasando, ha fermato la sua Porsche, uno dei rapinatori lo ha aggredito strappandogli l'orologio dal polso.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri che indagano su quanto accaduto.