15 artisti in mostra per raccontare "Tratti di Pace"

Il titolo della mostra "Tratti di Pace – Linguaggi intermittenti', realizzata dall’associazione Albedo di Bra (Cn) e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, rievoca sia il ‘tratto d’artista’ che anche le diverse forme espressive utilizzate dagli autori (pittura, scultura, poesia), ma soprattutto ci riporta alla ricerca della pace sia come motore di cambiamento personale che come strumento di impegno e rispetto per gli individui e per i popoli.

Alcune opere della mostra saranno infatti presentate in anteprima nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale (via Arsenale 14/G a Torino) dal 5 al 28 ottobre 2022. Nel gennaio 2023 verranno invece esposte tutte le 50 opere che compongono la rassegna nelle sale espositive della Galleria Spagnuolo di Palazzo Lascaris (in via Alfieri 15 a Torino).

I quindici artisti piemontesi che partecipano all’esposizione con i loro lavori intendono accompagnare i visitatori in un viaggio profondo, autentico e non banale, all'interno delle pieghe - anche scomode - di un tema complesso come è quello della Pace: ciascuno di noi è parte e motore del cambiamento, per e verso la Pace, anche nelle piccole scelte e azioni quotidiane, perché dalle piccole guerre nascono le grandi guerre ma da piccoli impegni può nascere il rispetto verso l'umanità e la pace.

Gli artisti presenti sono Maura Boccato, Paola Boccato, Giovanni Botta, Ivano Chiavarino, Manuela Fissore, Martina Gagliardi, Roberta Giacobbi, Franco Gotta, Giuseppe Greco, Maddalena Grosso, Francesco Marchino, Bernardo Negro, Feny Parasole, Francesca Semeraro, Riccardo Testa.