Settimo, il Comune punta a rilanciare i mercati e a migliorare l'offerta commerciale

Il Comune di Settimo, in accordo con i rappresentanti degli operatori mercatali e delle associazioni di categoria, ha avviato le procedure per l'assegnazione dei posti attualmente liberi nei principali mercati rionali della Città. L'obiettivo è rilanciare il commercio ambulante, riorganizzare gli spazi e migliorare l'offerta commerciale della Città.

I tre appuntamenti di martedì, giovedì e sabato

Il Comune ha indetto un bando a cui possono partecipare gli ambulanti che desiderino ottenere uno dei posti liberi per i mercati del martedì (via Castiglione), giovedì (via Einaudi) e sabato (via Castiglione). Resta per il momento escluso il mercato del mercoledì di via Fantina che è in corso di riorganizzazione, considerato che nei prossimi mesi si sposterà dall'attuale area mercatale al parcheggio della Coop, oggi in fase di riqualificazione.

Gli interessati possono partecipare al bando compilando la domanda disponibile sul sito del Comune (c'è tempo fino alle 12 di venerdì 21 ottobre).

"Rilanciare i mercati e aumentare l'offerta"

"La nostra strategia complessiva punta a rafforzare il commercio, con la consapevolezza che in questo periodo il settore è in sofferenza ovunque – spiega l'assessore Chiara Gaiola – Rispetto ai mercati, abbiamo stretto da tempo un rapporto con gli ambulanti, dando ascolto alle loro richieste e cercando di mettere in campo azioni variegate: il bando si inserisce in questo piano. Chiaro che da solo non può risolvere tutti i problemi, ma serve a rendere il nostri mercati più densi e quindi attrattivi. Parallelamente stiamo affrontando investimenti strutturali: penso ai 900mila euro per lo spostamento del mercato di via Fantina che a sua volta è inserito nel piano di riqualificazione del Borgo Nuovo".