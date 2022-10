Covid, con Centaurus più contagi. Regione Piemonte: "Fate il vaccino il prima possibile"

Il Covid ha ripreso a "mordere" e i contagi sono nuovamente schizzati in alto in Piemonte, così come nel resto d'Italia, a causa della nuova variante Centaurus che sembra cinque volte più contagiosa. E la Regione, per voce dall'assessore regionale Matteo Marnati , lancia un chiaro appello: " Fate il vaccino il prima possibile perché sarà un autunno complicato ".

"Meno attenzione e virus in crescita"

Se dopo due anni e mezzo i piemontesi speravano di lasciarsi la pandemia alle spalle, purtroppo ormai bisogna fare i conti con un virus con cui convivere. Una constatazione che porta molti di noi a non usare più le misure di prevenzione, come le mascherine. "Rispetto all'anno scorso - spiega Marnati - c'è meno attenzione del rischio. In realtà i numeri, come conferma il report sulle acque reflue uscito questa mattina, ci dicono che sta crescendo molto, forse più del 2021 e circola molto di più". E se sulle ospedalizzazioni non è allarme, l'invito della Regione è di "fare molta attenzione perché l'inverno è alle porte".