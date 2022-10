Truffe, Smat mette in allarme i cittadini: “Attenzione, noi non ci appoggiamo a nessuna socetà esterna”

"Si stanno verificando spiacevoli equivoci rispetto alle attività legate alle pratiche contrattuali, in particolare nel caso di voltura del contratto e voltura a seguito del decesso del titolare del contratto". E così che SMAT, attraverso il suo Presidente, Paolo Romano, comunica: "Non abbiamo sottoscritto alcun contratto di servizio con società esterne che, abusando nell’utilizzo del logo aziendale, offrono una sorta di attività di intermediazione per lo svolgimento delle pratiche dietro un corrispettivo economico che va, di fatto, a raddoppiare il costo effettivamente dovuto".

Rivolgendosi direttamente a SMAT la voltura è gratuita per i famigliari, a seguito di decesso del titolare del contratto, in caso di persona fisica; ha invece un costo di 30,00 euro in tutti gli altri casi.

Per le pratiche contrattuali l’azienda consiglia di far riferimento alla sezione dedicata del sito internet https://www.smatorino.it/servizi-allutenza/ e

https://www.smatorino.it/pratiche-amministrative-e-modulistica-servizio-acquedotto/ e/o al numero verde 800 010 010 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 o, in alternativa, rivolgendosi direttamente agli sportelli aziendali.