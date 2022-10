Il dramma di Rivoli non è un caso isolato: nel 2022 48 morti sul lavoro in Piemonte, 35mila le denunce di infortunio

Delle 35mila segnalazioni in Piemonte, più di 28mila provengono dal mondo dell’industria e dei servizi, un migliaio dall’agricoltura e quasi 5mila dalla pubblica amministrazione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 50-54 anni (4.553 infortuni denunciati), seguita da quella 55-59 (con 4.265) e 45-49 (con 4.281)." Un altro episodio terribile che scuote ancora una volta le nostre coscienze e ci colpisce profondamente - ha detto Alessio Ferraris , segretario generale Cisl Piemonte - Lo ripetiamo da anni ormai che bisogna fermare questa scia di sangue, ma i nostri appelli non vengono raccolti ”.

Secondo quanto riportato dalla Cisl Piemonte, che proprio nella giornata di oggi aveva organizzato con la presenza di Cgil e Uil un convegno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati 48 i decessi sul luogo di lavoro dall'inizio dell'anno in Piemonte, mentre le denunce di incidenti sono state circa 35mila. Numeri che vanno a collocarsi in una cornice più ampia che - su scala nazionale - sfiora i 600 morti e le quasi 400mila segnalazioni di infortunio.

Il più grave dei tre feriti di oggi ha subito un politrauma: trauma cranico, toracico e addominale, con lesioni a bacino e femore. E' stato trasferito alle Molinette per un intervento d'urgenza perché ha subito una rottura dell'aorta e per embolizzargli la milza. L'operazione è riuscita: gli è stata sistemata una endoprotesi aortica. Dopodiché il paziente è stato di nuovo portato al Cto per essere sottoposto a un secondo intervento, questa volta per stabilizzare le fratture al bacino e agli arti inferiori. La prognosi ovviamente resta riservata.

Sono stati circa 300 i delegati che si sono riuniti questa mattina per l'incontro sindacale in vista delle iniziative congiunte sul tema della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in programma in tutta Italia tra il 17 e il 21 ottobre 2022, con manifestazione conclusiva il 22 ottobre, in Piazza Santi Apostoli, a Roma. Erano presenti anche il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo e il segretario regionale Uil, Francesco Lo Grasso. "Insieme a Cgil e Uil - ha aggiunto il segretario generale aggiunto Cisl Piemonte, Luca Caretti – presenteremo nelle prossime settimane una proposta operativa alla Giunta regionale che va nella direzione di garantire diritti e maggiori tutele ai lavoratori piemontesi”.

“Continua lo stillicidio di infortuni nei cantieri edili – ha dichiarato Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - spesso causati da impalcature montate male, per la fretta dovuta agli elevati costi dei ponteggi in questo periodo di bonus e superbonus o per la mancanza di personale esperto e adeguatamente formato. Otre al dramma umano dei lavoratori e delle loro famiglie, c’è un elevato costo sociale che è sempre più insopportabile e richiede interventi più pressanti da parte di Istituzioni e organi di controllo”.

Duro anche il commento della Cgil di Torino: "È evidente che quanto fatto finora - per esempio sul fronte degli organici e delle funzioni dell'Ispettorato del lavoro - non è sufficiente. Il settore edile, sotto stress per gli effetti del superbonus, appare l'epicentro di un sistema dove la salute e la vita stessa delle persone non sono al primo posto. Occorre un salto di qualità anche dell'azione sindacale sulla sicurezza nel lavoro: già avevamo messo in cantiere una settimana di iniziative unitarie per fine ottobre, ma già in queste ore stiamo lavorando per una risposta immediata a questa ennesima tragedia".

I precedenti: da via Genova a corso Maroncelli

Sono stati purtroppo molti gli episodi simili cui è subito corso il pensiero questa mattina dopo la notizia del crollo del cantiere. Da quello tragico di via Genova, dove il crollo di una gru costò la vita a tre operai, fino a quello più recente di corso Maroncelli, dove si staccò un montacarichi schiantandosi a terra.