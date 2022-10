Quale destino per l'ex Dazio di piazza Bengasi? Dopo l'amianto potrebbe "rinascere" come casa dei libri

Bagarre nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 8 sul destino dell'ex Dazio di piazza Bengasi.

A luglio 2022, l'edificio storico, meglio noto come Casa Gialla, è stato liberato dalle quinte che lo coprivano in occasione dei lavori sulla Metro, e ora attende gli interventi di bonifica ambientale dall'amianto del tetto e di ritinteggiatura della facciata, ma ancora non è chiaro quale sarà il suo impiego.

Il presidente Massimiliano Miano a inizio estate aveva proprio spiegato che "sull'ex Dazio di piazza Bengasi, abbiamo alcune suggestioni, proposte che condivideremo con il Consiglio ed il quartiere. Una fra tante: riconvertire l'edificio in biblioteca civica".

Per sistemare l'interno dell'edificio, tuttavia non ci sarebbero ancora i fondi. "Stiamo facendo dei ragionamento con la Città - aggiunge oggi - dobbiamo ancora visionarli per capire noi se acquisirli come patrimonio o meno, a fronte anche di un intervento importante da parte della Città nella ristrutturazione interna. Allo stato attuale è un edificio che va ristrutturato".

Amadeo e Tabasso (Torino Bellissima): "Lavori inutili, rischio vandalismo. Meglio demolirlo"

A tirare di nuovo in ballo l'ex Dazio sono stati i due consiglieri di Torino Bellissima Claudia Amadeo e Matteo Tabasso, i quali sostengono in sostanza che il gioco non varrebbe la candela. "Abbiamo fatto notare - spiegano i consiglieri - che è inutile e molto rischioso sistemarlo perché sarà facilmente preso finirà da writers e vandali".

E sul vincolo posto dalla Soprintendenza aggiungono: "Si tratta di un vincolo che viene messo in automatico agli edifici pubblici con più di 70 anni, ma può essere rimosso".

"Come opposizione - aggiunge Tabasso - credo che proveremo ad attivarci in tal senso e ne richiederemo la demolizione".