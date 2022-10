Viale Ottavio Mai è finalmente realtà: "Sia luogo di incontro e tutela dei diritti di tutti" [FOTO e VIDEO]

"Che sia un luogo di incontro per tutti": con questo auspicio è stato inaugurato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre, viale Ottavio Mai. Il lembo di terra che costeggia il Campus Luigi Einaudi perpendicolarmente alla Dora, cessa di essere un "non luogo" trasformandosi in un'area ricreativa grazie al bando Tonite.

A dare ulteriore valore all'iniziativa è la targa dedicata al regista e attivista per i diritti delle persone LGBTQI, fondatore del Lovers Film Festival nel 1986.