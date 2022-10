"A cielo aperto 2022: quattro opere d’Arte Contemporanea per i 30 anni della Fondazione CRC

Dopo l’inagurazione dell’opera The presence of absence pavilion di Olafur Eliasson presso il Castello di Grinzane Cavour avvenuta il 25 giugno scorso in occasione dell’ottavo anniversario del riconoscimento UNESCO ai Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero, si inaugura la seconda opera del ciclo A CIELO APERTO: una grande scultura del protagonista dell’Arte povera Michelangelo Pistoletto.

Il segno-simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che riconfigura il segno matematico dell’infinito aggiungendo al suo centro un terzo cerchio che rappresenta la sintesi e la creazione, per promuovere nuove connessioni e interazioni tra polarità opposte, dall’inizio degli anni 2000 costituisce il fulcro dell’opera di questo artista, ed è stato ispirazione di numerosi suoi interventi scultorei e partecipativi nel corso degli ultimi vent’anni e a livello globale. L’opera di Cuneo, Il Terzo Paradiso dei Talenti, 2022, è stata appositamente sviluppata dall’artista per l’area esterna dell’edificio Rondò dei Talenti, in relazione alla curvatura dell’edificio e la struttura della piazza. Presenta il simbolo in verticale, sospeso per aria come un grande segno che sottolinea la presenza del Rondò, ed è realizzato serigrafando su metallo e unendo insieme una selezione degli oltre duecento disegni di bambini. In tal modo, l’opera sottolinea la missione particolare del Rondò dei Talenti stesso, nuovo centro voluto e supportato dalla Fondazione CRC, in cui i più giovani possono

andare e partecipare a varie attività al fine di sperimentare e perfino trovare le loro proprie vocazioni – i loro “talenti”.

Il segno del Terzo Paradiso definisce anche la base per l’oper-Azione collettiva, condivisa con la comunità, che si svolgerà il 14 ottobre alle ore 16 a Cuneo nello stesso luogo in cui è collocata la scultura, per la cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.

Nata come scultura partecipativa che promuove l’idea di lavoro collettivo, valorizzando il contributo di molteplici comunità del territorio piemontese, Il Terzo Paradiso dei Talenti è stata realizzata a partire da oltre duecento disegni prodotti da bambini e studenti, raccolti dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con l’Ambasciata Rebirth Cuneo – Associazione Con.Te.St oOo, le Scuole d’infanzia primarie e secondarie di primo grado di Cuneo, la Scuola dell’Infanzia Bay di Torino e i ragazzi della Summer School al Castello di Rivoli. Il giorno successivo, nell’azione di pittura per le famiglie condotta dalle Artenaute del Dipartimento Educazione, in collaborazione con l’Associazione Culturale La scatola Gialla, il segno-simbolo verrà rielaborato nella dimensione orizzontale, ispirandosi all’opera originale Il Terzo Paradiso dei Talenti.

A CIELO APERTO 2022. 4 opere d’Arte Contemporanea per i 30 anni della Fondazione CRC è un progetto articolato in 4 commissioni di arte pubblica affidate a 4 importanti artisti internazionali che saranno collocate in 4 luoghi d’elezione – Alba, Bra, Cuneo e Mondovì – del territorio cuneese in cui opera la Fondazione CRC. Il progetto fa parte del programma La generazione delle idee, realizzato dalla Fondazione CRC per celebrare i suoi 30 anni di vita, ed è pensato per essere fruito dalla collettività in una dimensione di rinnovata libertà e all’aria aperta, in antitesi con le limitazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività culturali.

L ’iniziativa intende stabilire un nuovo equilibrio tra comunità locali, storia, vita artistica internazionale e natura, con particolare attenzione ai temi dell’ecologia che nella contemporaneità si articolano in un’attenzione a rallentare il cambiamento climatico, a ricercare una produzione alimentare di qualità e sostenibile, nonché nella memoria culturale che costituisce l’identità dei luoghi. Il connubio arte e territorio del progetto A CIELO APERTO 2022 valorizza la cultura gastronomica e in particolare enologica, in relazione alla cultura raffinata e sperimentale dell’arte contemporanea.

Il progetto, che vede coinvolti 4 artisti di fama internazionale, intende mettere a confronto differenti ambiti culturali e generazionali. Le opere di Olafur Eliasson (Copenhagen, 1967), Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933), Susan Philipsz (Glasgow, 1965) e Otobong Nkanga (Kano, 1974), sono state acquisite dalla Fondazione CRC e verranno collocate presso il Castello di Grinzane Cavour (Alba), a Cuneo, a Mondovì e a Bra.

Il Presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, dichiara “Il progetto A CIELO APERTO 2022 non solo rinnova la lunga e proficua collaborazione costruita negli anni con il Castello di Rivoli, ma ci offre l’opportunità di portare in provincia di Cuneo le opere di quattro straordinari artisti di fama internazionale. Un’operazione culturale unica, promossa per celebrare i 30 anni di vita della nostra istituzione, che lascerà un segno in quattro luoghi emblematici per la storia della Fondazione CRC”.

Il Direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Carolyn Christov-Bakargiev, afferma “dopo due anni e mezzo di pandemia, è ora di uscire all’aria aperta. Un progetto come questo, fortemente voluto dalla Fondazione CRC, ci ricorda come l’arte abbia effetti curativi e benefici sul pubblico e ci chiama anche alla nostra responsabilità verso l’ambiente, così ricco di stimoli estetici e così aperto ad accogliere le opere d’arte”.