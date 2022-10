Borgo Filadelfia, la Farmacia Sant'Eraldo "cambia casa" e festeggia con tutto il quartiere

Una festa, con taglio del nastro e inaugurazione, per una delle farmacie storiche del quartiere di Borgo Filadelfia. L'appuntamento è fissato per il pomeriggio di oggi - venerdì 7 ottobre - alle 18, in via Montevideo 18.



Uno spostamento di pochi isolati per la "Sant'Eraldo", che per decenni ha offerto il suo servizio in via Arnaldo da Brescia, all'angolo proprio con l'inizio di via Montevideo, di fronte alla Facoltà di Economia e Commercio. Una presenza discreta e silenziosa, a pochi passi da quel parco giochi per bambini quasi a voler vegliare su ginocchia sbucciate e piccoli bernoccoli. Nel caso servisse un cerotto al volo.



Lo spostamento è di poche centinaia di metri, ma certo ora impressiona vedere le serrande abbassate su quell'angolo di quartiere dove per molto tempo si è stati abituati al viavai di persone che avevano bisogno di medicine (o anche solo di un consiglio). Bisognerà fare qualche passo in più - o in meno - andando di fronte al complesso scolastico ex Duca degli Abruzzi. Un modo, per la Sent'Eraldo, di rimanere comunque vicina ai suoi bambini, in caso di necessità.