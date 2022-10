"Chiedimi se sono di turno": tutto esaurito al Carignano per lo spettacolo di Giacomo Poretti dedicato al mondo della sanità

Giacomo Poretti presenta in esclusiva al Teatro Carignano di Torino lo spettacolo «Chiedimi se sono di turno» per raccogliere fondi a favore della Fondazione Crescere Insieme Onlus che da oltre un decennio si prende cura dei bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale e promuove lo sviluppo e la ricerca nel campo della Neonatologia. E lo spettacolo, in programma lunedì 10 ottobre, ha già fatto segnare in anticipo il tutto esaurito.

Con l’occasione, la madrina dell’iniziativa, Alena Seredova ha dichiarato: “Per me è un piacere essere madrina di un’iniziativa che dopo anni di pandemia ci riporta finalmente in teatro con la finalità più nobile di sostenere i bambini prematuri dell’ospedale Sant’Anna”.

Nei mesi di emergenza sanitaria Covid-19 il presidio ospedaliero Sant'Anna ha aumentato l’attività, come numero di parti e nascite, supplendo talvolta anche alla chiusura di alcuni punti nascita regionali. Essendo diventato centro Hub di tutti i nati da madre Covid+ per patologie materne e fetali, è previsto un ulteriore aumento del carico assistenziale di 2-3 parti al giorno sia per neonati fisiologici che per neonati patologici (la SC Neonatologia è centro di riferimento per la terapia intensiva neonatale per i neonati positivi al Covid). Se nel periodo marzo-maggio 2020 le pazienti Covid+ erano 2-3 a settimana in questo periodo sono mediamente 5 al giorno ed è stata necessaria l’apertura di un reparto di 18 posti letto dedicato alle pazienti Covid+ e ai loro bambini.

Il Primario del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, Dottor Daniele Farina, nel ringraziare Giacomo Poretti, ha tenuto a sottolineare: “Ringrazio Giacomo, ringrazio Alena, ringrazio Azimut e tutti coloro che ci aiutano per la realizzazione di questo evento che ci permette di continuare ad fornire ai nostri piccoli pazienti il meglio delle attrezzature, delle cure, prognosi e futuro sempre migliori”