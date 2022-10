Meteo, su Torino e provincia arriva un po' di pioggia nella giornata di domenica

Cambio di circolazione atmosferica nel fine settimana. Una perturbazione in arrivo da ovest porterà un po' di piogge diffuse domenica, con un calo delle temperature. A seguire il tempo rimarrà incerto, a causa di correnti debolmente cicloniche in quota, che porteranno aria umida dall'Atlantico che manterrà le condizioni meteo instabili, anche se si prospetta poca pioggia.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo più grigio, con nuvolosità in aumento su tutto il Nord Ovest nel corso della giornata. Poche piogge isolate sulle zona alpine. Temperature minime ancora stazionarie o in lieve aumento e intorno 16 °C in pianura. Massime in lieve calo ma sostanzialmente sui valori di oggi. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.