La pioggia gioca un brutto scherzo ad un'autista, incidente sulla tangenziale nord: code e rallentamenti

L'asfalto reso viscido e insidioso dalla pioggia che cade da ieri sera ha causato un altro incidente sulle strade del torinese.

Code e rallentamenti

Dopo quello accaduto sulla sopraelevata di Moncalieri, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 ottobre, sulla tangenziale nord è stato invece il guidatore di una Ford Fusion a perdere il controllo del mezzo.

Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Bruere, in direzione Frejus. Due persone ferite in modo lieve sono state condotte in codice verde all'ospedale di Rivoli.

Incidente anche nei pressi del sito

A seguito dell'incidente, il traffico risulta condizionato, con code e rallentamenti. Poco dopo, altro incidente sulla tangenziale, stavolta nel tratto tra corso IV novembre e il sito interporto, in direzione Piacenza. Due veicoli coinvolti, ma per fortuna nessun ferito.