Treno bloccato sotto il tunnel del Frejus: traffico in tilt e passeggeri fermi da questo pomeriggio al confine tra Italia e Francia

Domenica da incubo per i passeggeri torinesi (e non solo) a bordo dei Tgv e dei treni di rientro dalla Francia. Dalle 18.30 di oggi, infatti, un problema tecnico ha bloccato il traffico sotto il tunnel del Frejus, facendo così fermare numerosi convogli arrivati successivamente.



Alla stazione di Modane sono al momento due i treni fermi, con a bordo molti passeggeri anche torinesi diretti a Milano. Un Tgv, ma anche un Frecciarossa fermo però a Saint Jean, poco prima di Modane (poi ripartito per Saint Michelle, dove si è nuovamente fermato in attesa di notizie). Poche le informazioni date ai passeggeri a bordo, che però nell'attesa di conoscere quando potranno finalmente riprendere il proprio viaggio sono stati soccorsi e rifocillati da parte del personale francese delle ferrovie. Cibo e acqua sono stati distribuiti agli occupanti dei vagoni, mentre - alle 22 - ancora si attendono novità sulla ripresa del servizio in entrambe le direzioni.

Al momento si sa che i passeggeri che viaggiavano sul TGV su cui c'è stato il guasto sono stati riportati alla stazione di Modane e stanno per salire sull'altro TGV fermo in stazione (e già carico di passeggeri in arrivo da Parigi e Lione).



Altri treni, destinati alla Francia e partiti nel pomeriggio da Milano e Torino, sono fermi a Bardonecchia, sul versante opposto del tunnel.



Aggiornamento:

La circolazione dei treni è ripresa regolarmente in entrambe le direzioni intorno alle 23. I convogli rimasti fermi al confine sono arrivati a destinazione con ritardi oscillanti tra i 160 e 170 minuti.