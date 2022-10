Passi avanti nel "quartiere dei supermercati": i lavori per l'Esselunga di corso Bramante hanno fatto il giro dell'isolato

Procedono a passo spedito i lavori per l'Esselunga di corso Bramante. Uno dei temi ricorrenti dell'ultimo tratto di mandato da sindaco di Chiara Appendino, il nuovo punto vendita della grande distribuzione sta ora avviandosi al traguardo.

Accelerazione dopo lo stop

Superati gli stop e i cavilli burocratici, infatti, ora il cantiere si è esteso in maniera evidente, raggiungendo anche le vie interne di via Forlanini e l'ultimo tratto di via Giordano Bruno. Un effetto che si vede con chiarezza già osservando la viabilità: è infatti ormai conclusa la pista ciclabile che collega il cavalcaferrovia di corso Bramante con corso Turati, così come la rotonda che regolerà gli accessi ai magazzini del futuro supermercato.

Vicini di casa

Camion e operai stanno concentrandosi sulla zona interna dell'edificio, proprio alle spalle di quello che è stato, per decenni, inquilino storico e incontrastato della gdo della zona: il Carrefour di corso Turati che nelle scorse settimane ha presentato i risultati del suo rinnovamento e restyling.

Quando entrambe le strutture saranno pienamente operative, si verrà di certo a creare una situazione unica nel suo genere, con due grandi marchi della distribuzione letteralmente divisi solo da qualche fila di mattoni. Un cambiamento che ha modificato anche la circolazione nella zona, ma che avrà effetti anche sul commercio di vicinato della zona. Con così tanta offerta, sarà tutta da vedere la risposta della domanda e del pubblico dei consumatori.