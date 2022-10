|

Torino Universitaria sfiora la clamorosa rimonta

A Serravalle il secondo tempo è clamoroso ma non basta per agguantare la prima vittoria stagionale.

Dal -22 al possesso per girare il risultato. A Serravalle il secondo tempo di Torino Universitaria è clamoroso ma non basta per agguantare la prima vittoria stagionale. Tre perse iniziali biancoblu, i locali fanno 4/4 da tre e al 3' sono già padroni del match: 12-1. Torino Universitaria si dà una sistemata dietro e con Conti e Petitti entra in partita: 14-6. Dopo il 2+1 di Bonadio del 18-11 la zona scrivania e la precisione dall'arco di Gay portano al 23-13 del 10'. Tripla di Galliera Ricci, tap-in di Boglione, canestro in corsa di Conti e il CUS dà segnali di vitalità: 28-20. Per accorciare sotto e difendere la tabella i biancoblu scoprono gli esterni e subiscono i siluri di Gay e Ferri (due volte) e dall'altra parte infilano ben 8 palle perse e sono allontanati da un contropiede di Abrate e una bomba di Taverna: 44-22 al 19'. Dopo la sosta Matteo Porcella in entrata e Conti da sotto fanno capire che il CUS è un altro. I biancoblu difendono e ripartono forte: Galliera Ricci segna da tre, Conti in contropiede, correzione da sotto di Boglione, 53-43 al 27'. Il -6 arriva da un 2+1 di Petitti, che è un fiume in piena e fa anche 3 su 3 dalla linea dopo un fallo subito e un tecnico alla panchina di casa: 55-49. Lisini prende la linea di fondo e archivia il quarto sul 57-49. Gay, manco a dirlo dall'arco, e Pavone da sotto sembrano chiudere tutto al 31': 62-49. Il CUS non è soltanto cuore, gioca con il giusto impeto e ci crede contro la zona con altri tre di Petitti: 62-52. È sempre Ferri a togliere le castagne dal fuoco per il Serravalle, ma Torino Universitaria non smette di pensarci e con un'altra tripletta di Petitti (12 di fila), una ripartenza di Matteo Porcelle e due liberi di Loro rivede la preda: 65-59. Altri due recuperi della difesa sono tradotti da Conti e Marangon: 65-63 al 36'. Il CUS difende alla morte, Abrate lo trafigge da tre dall'angolo sulla sirena dei 24 secondi: la tripla rossoblù numero 14 vale il 68-63. Sull'errore cussino, Pavone attacca e subisce fallo: 0 su 2. I torinesi tornano in corsa con Conti e Petitti: 68-67. Torino Universitaria è un muro, altro recupero, Petitti si alza per il sorpasso allo scoccare del 39': non va. Ferri invece è implacabile: 70-69 a -36". Bonadio alimenta la speranza con il 70-69, Abrate però non trema: 2 su 2, 72-69 a -25". Dopo un timeout Torino Universitaria rimetti in attacco, ci prova una prima volta Conti, sul rimbalzo la palla a arriva Petitti che a - 10" raccoglie dal palleggio per il tiro da tre e subisce fallo: gli estremi per i tre liberi ci sono tutti, gli arbitri però non se la sentono e, tra le proteste biancoblu, decidono per la rimessa laterale. Petitti ci prova ancora ma non trova il bersaglio, fallo immediato su Ferri che la chiude dalla lunetta. BASKET CLUB SERRAVALLE-TORINO UNIVERSITARIA 74-69 Parziali: 23-13, 44-26, 57-49 SERRAVALLE: Zaccaron n.e., Gay 9, Taverna 17, Ramaj, Abrate 7, Tava n.e., Yalli n.e., Pavone 2, Maranesi, Lisini 11, Ferri 28. All. Gatti. CUS TORINO: Conti 14, Porcella M. 6, Petitti 21, Marangon 4, Celada, Tatsoptsa, Galliera Ricci 8, Porcella A., Boglione 4, Bonadio 10, Pietra n.e., Loro 2. All. Porcella A. Ass. Subbiani.

comunicato stampa

