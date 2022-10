Stabile pericolante via Aosta, la Sala Rossa chiede di mettere in sicurezza il vicino passaggio pedonale

Lo stabile pericolante sito in via Aosta

Il Consiglio comunale chiede che nell’area di via Aosta 113-119, nei pressi dello stabile pericolante, sia messo in sicurezza il passaggio pedonale in prossimità delle abitazioni con la posa di paletti di metallo come chiesto dai residenti con una raccolta firme; si valuti la possibilità di recuperare posti per la sosta breve; si riveda l’arredo urbano, in primis le panchine, rendendolo funzionale all’utilizzo.

La mozione presentata della consigliera del Pd Nadia Conticelli è stata approvata all’unanimità con 29 voti.