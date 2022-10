Torino guarda all'auto elettrica, ma mancano colonnine di ricarica: in città sono appena 257

Torino vuole o non vuole l'auto elettrica? E soprattutto, dispone di un'infrastruttura di supporto all'utilizzo della stessa auto elettrica? Sono domande attualmente senza risposta, ma la sensazione è che il capoluogo piemontese sia piuttosto indietro rispetto alle altre grandi metropoli europee.



Attualmente, infatti, le colonnine presenti in 130km quadrati di territorio cittadino sono appena 257. Le richieste presentate da 5 aziende private erano per 405 progetti, ma ne sono stati approvati circa 2/3. Il motivo? Regolamenti che impongono una distanza minima di 250 metri tra una stazione e l'altra, problemi legati ai sottoservizi e difficoltà ad avere la stessa energia elettrica. Basti pensare che Ireti non riesce oggi a garantire a tutte le stazioni l'energia di cui avrebbero bisogno. Ecco perché è in corso la predisposizione di vere e proprie cabine di energia, ma l'iter per la costruzione non è banale.



Per rendere meglio l'idea delle difficoltà nel procedere con la svolta elettrica, bisogna rendersi conto di come il piano delle colonnine elettriche risalga al 2018, prima della decisione del Parlamento Europeo di bandire l'utilizzo dei motori endotermici entro il 2035 e dell'esplosione del problema caro energia. Allora furono 5 le società che aderirono alla manifestazione di interesse: Iren (35 colonne), Enel (99 colonne), Enermia (5 colonne), Duferco (10 colonne) e BeCharge (108 colonne).



Una copertura non sufficiente, che lascia quasi scoperte zone come la collina e Torino Nord, dove ce ne sono poche.



"Ci sono cittadini che lamentano di aver scritto chiedendo informazioni per avere uno stallo vicino a casa e non hanno ricevuto risposta" denuncia Dorotea Castiglione (M5s). Un aspetto che fotografa alla perfezione quanto Torino sia ancora indietro nella svolta elettrica.