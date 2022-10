Scontro tra magistrati e Camera dei deputati su post Facebook dell'ex parlamentare Stefano Esposito

Il tribunale di Torino non si arrende. E solleva davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, che un anno fa aveva "stoppato" un processo per diffamazione aggravata a carico dell'ex parlamentare Stefano Esposito, ritenendo coperte dalla insindacabilità le affermazioni contenute in un post pubblicato su Facebook. Le frasi che avevano fatto finire Esposito sotto processo riguardavano tre persone da lui ritenute coinvolte in azioni del movimento No Tav, che lo avevano querelato.

Lo scritto era stato pubblicato nel 2012 quando Esposito era deputato e l'anno scorso la Camera a larga maggioranza aveva ritenuto che si trattava di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e perciò coperte dalle garanzia dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Il tribunale di Torino non è dello stesso avviso. E nel conflitto sollevato davanti alla Corte costituzionale sostiene che la Camera lo ha privato della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, esercitando in maniera illegittima il proprio potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato "Difetto del nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare" la ragione della censura dei giudici piemontesi, su cui dovrà esprimersi a breve la Corte costituzionale.

La discussione è fissata per il 18 ottobre prossimo in udienza pubblica.