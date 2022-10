Xavier Rudd torna s suonare in Italia e sceglie il teatro Concordia di Venaria

«La vita è stata dura per tutti in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente merita di sognare in grande. Ho la sensazione che le nuvole si stiano lentamente aprendo e vorrei essere presente con la mia musica nel momento in cui le persone riemergeranno da questo periodo, in modo da avere un posto in cui possono lasciarsi andare e sognare, muoversi e scrollarsi di dosso il peso del mondo. Sento che questo tour europeo del 2022 sarà molto speciale», ha detto Xavier Rudd.

In We Deserve To Dream, singolo che ha preceduto l’uscita dell’album, emergono la steel guitar e le percussioni che caratterizzano lo stile di Xavier e che conducono la canzone fino a un dolce ritornello in crescendo che prende quasi la piega di un inno. We Deserve To Dream parla della libertà che sarebbe nostro compito ricercare negli elementi della terra, dell’oceano, degli alberi, eppure ci ritroviamo bloccati in una serie di condizionamenti imposti dalla nostra vita di tutti i giorni. Il video che accompagna il brano rappresenta simbolicamente questo fatto della vita attraverso la danza e ospita il noto danzatore delle Prime Nazioni australiane Tyrel Dulvarie.

Il terzo singolo Ball and Chain, col featuring di J-MILLA, suona come un segnale di avvertimento con un’inesorabile spinta percussiva e lo stile inimitabile di Xavier Rudd. Il brano parla del feroce spirito umano che continua a sopravvivere indipendentemente dalle sfide e le sue parole risuonano ora più che mai.