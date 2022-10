Nasce il Distretto del Commercio di Nichelino, sarà finanziato con 50 mila euro dalla Regione

L'iniziativa parte da lontano, dalla primavera del 2021, quando la Giunta di Nichelino aveva chiesto che fosse riconosciuto dalla Regione anche il Distretto del Commercio di Nichelino, progetto che in queste prime settimane di autunno del 2022 è diventato realtà.

50 mila euro a fondo perduto dalla Regione

Sono in arrivo dalla Regione Piemonte 50 mila euro a fondo perduto da poter destinare alle attività commerciali del territorio. Evidente la soddisfazione del sindaco Giampiero Tolardo: "Un tassello in più per valorizzare il settore commerciale nella nostra Città e per continuare a sostenere le attività, cuore pulsante del territorio, tramite un progetto che prevede l’installazione di un impianto di filodiffusione nelle principali vie della città: la musica infatti è un elemento incentivante del commercio".

Tolardo: "Frutto del lavoro di squadra"