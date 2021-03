Nichelino chiede di essere incluso tra i Distretti Urbani del commercio

Il Comune di Nichelino chiede di essere inserito tra i Distretti Urbani del commercio, facendo richiesta di prendere parte al bando regionale.

"I commercianti continuano ad essere tra le categorie più colpite da questo virus e noi, qui in Comune, stiamo cercando tutte le strade possibili per reperire aiuti e fondi a sostegno dei negozi di vicinato", ha spiegato l'assessore Giorgia Ruggiero. "Io e il sindaco Giampiero Tolardo, insieme all’Amministrazione, con il partenariato di Confesercenti Torino e provincia, e con le manifestazioni di interesse di Camera di commercio e di Fondazione Links, abbiamo presentato una domanda per partecipare al bando della Regione Piemonte".