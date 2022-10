A Torino sabato la scuola scende in piazza: "Rischio di guerra mondiale, serve immediato cessate il fuoco"

Manifestazione delle scuole di Torino per chiedere la Pace in Ucraina

Sabato a Torino la scuola scende in piazza per la pace. L'appuntamento è fissato alle 15, davanti al Comune con un'unica richiesta: "un immediato cessate il fuoco tra le parti e l’avvio di negoziati". E sono oltre 460 i docenti e professori, da tutta la provincia di Torino e d'Italia, che hanno sottoscritto l'appello per la mobilitazione. Insegnanti di ogni ordine e grado, dalla media Calamandrei e Scientifici Cattaneo e Galfer di Torino, fino all'Università.

"A scuola insegniamo il ripudio della guerra"

"Con orrore e raccapriccio, - si legge - nell'appello - noi che insegniamo nelle scuole i valori della Costituzione e del ripudio della guerra, così netto e fermo nell’articolo 11 della nostra Carta, assistiamo all’azione scomposta degli agitatori di odio e violenza cui si contrappone lo sgomento degli operatori di pace". "Negli occhi delle ragazze e dei ragazzi - aggiungono - cogliamo smarrimento e un muto rimprovero. Ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini sono soli. Ciascuno con le proprie paure e le proprie difficoltà: i prezzi che salgono, la fatica di fare la spesa, le bollette che rincarano, il timore di un inverno che il frastuono ossessivo dei mezzi di comunicazione annuncia terribile".

"La guerra mondiale si avvicina"

"La guerra mondiale - continuano - si avvicina, non è uno scherzo, è un evento che ha, oggi, nell’autunno del 2022, un’alta probabilità di accadere. Siamo consapevoli che dopo un conflitto nucleare non ci saranno né vincitori né vinti, siamo convinti che la pace si costruisca aprendo un dialogo con l’altro, facendo tacere missili e cannoni".

Appuntamento in piazza Palazzo di Città