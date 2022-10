Chivasso riduce quasi della metà la tassa rifiuti per 500 utenze

La Giunta Comunale di Chivasso, su proposta dell’assessora al Bilancio e Tributi Chiara Casalino, ha deliberato l’incremento della riduzione della Tassa sui Rifiuti dal 16% al 45% per circa 500 utenze non domestiche chivassesi. L’operazione costa complessivamente 195 mila euro, fondi che, se non utilizzati quest’anno, sarebbero ritornati allo Stato. Per il 2022 così vengono riproposte, con un sostanziale aumento, le agevolazioni introdotte per la pandemia a favore di numerose attività e categorie che avevano già usufruito di un’agevolazione lo scorso anno.

Il provvedimento è stato trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 per il suo recepimento, in tempo utile per l’elaborazione del saldo Tari del 2022. La precedente riduzione era stata fissata al 16%, mentre nel 2020 ammontava al 25%.

“Entro il termine perentorio inizialmente fissato al 15 dicembre 2020, ma più volte prorogato sino allo scorso 30 giugno – ha spiegato il sindaco di Chivasso Claudio Castello - i titolari delle utenze destinatarie della riduzione della Tari avrebbero dovuto presentare un’apposita autocertificazione per attestare l’effettiva chiusura in pandemia ed il possesso di tutti i requisiti per fruire della riduzione, utilizzando i moduli inviati unitamente al provvedimento di discarico a saldo della Tari 2020. In occasione della riapertura dei termini di consegna dell’autocertificazione, prima al 30 giugno 2021 e poi al 31 dicembre dello stesso anno, gli uffici comunali hanno pubblicato la relativa informativa, coinvolgendo le associazioni di categoria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili". L’informativa e la modulistica sono state ritrasmesse con posta elettronica certificata, informando nuovamente sulla possibilità della revoca. Un ulteriore sollecito telefonico è stato fatto dall’Ufficio Tributi in prossimità della scadenza dello scorso 31 dicembre, ma al 30 giugno di quest’anno, su 1.093 utenti appena 437 hanno restituito l’autocertificazione, mentre 144 utenze sono risultate cessate e a 459 sono state revocate le agevolazioni a causa delle loro inadempienze. "In sostanza, con questa operazione le utenze non domestiche che beneficeranno della riduzione Tari per il 2022 – ha concluso il primo cittadino - in sede di saldo, anziché l’avviso di pagamento, riceveranno un provvedimento di discarico parziale di quanto già richiesto in sede di acconto”.