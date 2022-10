Per la primavera il mercato di San Secondo cambia volto: in arrivo verde e wc

Per la prossima primavera il mercato di San Secondo cambierà volt o. L'area di vendita alle spalle di via Sacchi da tempo è in difficoltà, con la costante diminuzione dei banchi: su 68 spazi disponibili, dal 1° luglio a settembre, si è registrata un'occupazione media del 19.3%.

Nuovi wc e pozzi di scarico

Più verde e pavimenti drenanti

In parallelo entro fine anno prenderanno il via gli interventi per "Borgo San Secondo Resiliente". Grazie ai fondi Pon Metro React Eu nel quadrilatero compreso tra via San Secondo, via Sacchi, corso Stati Uniti e Sommelier verranno messi 700 mq di pavimentazioni drenanti per spazi pedonali, oltre a 500 mq di verde.