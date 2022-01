Incroci rialzati, nuovi spazi verdi e rifacimento della ciclabile di via Sacchi: Borgo San Secondo "resiliente"

Riqualificazione di una parte della ciclabile di via Sacchi, nuovi spazi verdi e pedonali ed interventi per moderare il traffico: sono questi gli assi principali della futura riconversione di Borgo San Secondo, illustrati ieri pomeriggio in Circoscrizione 1. Il progetto di trasformazione dell’area vicino a Porta Nuova è stato approvato nelle scorse settimane dalla giunta Lo Russo, insieme a quello di Basso San Donato.

Previsti 700 mq di pavimenti drenanti e 500 mq di verde

L’idea è di convertirli in “Quartieri resilienti”, cioè in grado contrastare l’effetto “isola di calore” e sopportare precipitazioni intense. Interventi che verranno finanziati grazie a 3 milioni di euro dei fondi Pon Metro React Eu. Nello specifico si prevede di ridurre le superfici asfaltate e impermeabili. Nel quadrilatero compreso tra via San Secondo, via Sacchi, corso Stati Uniti e Sommelier verranno messi 700 mq di pavimentazioni drenanti per spazi pedonali, oltre a 500 mq di verde.

Incroci rialzati e nuove alberate

L'obiettivo del progetto è di ridurre la velocità delle auto, soprattutto agli incroci con via San Secondo e dagli accessi al quartiere da via Sacchi. Per moderare il traffico verranno rialzate le intersezioni stradali, allargati gli angoli dei marciapiedi - con aumento degli spazi dedicati al pedone, inseriti dei paletti dissuasori e rifatta la segnaletica. Previste poi nuove alberate con aiuole drenanti, oltre alla ricollocazione delle aree di carico-scarico e dehors.

Piazza del mercato riqualificata

Per dare un nuovo volto vivibile all’area mercatale verrà riqualificata completamente piazza San Secondo con il rifacimento dell’asfalto, l’inserimento di una nuova pavimentazione, di alberi di piccola dimensione e di panchine. Verranno ricollocati gli stalli mercatali e il “toret”.

Sistemazione della ciclabile

Il progetto prevede poi, nel tratto tra corso Stati e Sommeiller, la risistemazione della ciclabile di via Sacchi: al momento uno dei problemi principali è l’utilizzo improprio, da parte di ciclisti e monopattinisti, del porticato di quest’ultima. La proposta prevede di dare anche una soluzione al percorso dedicato alle due ruote, attualmente posto a lato della stazione ma difficilmente percorribile per la presenza di spazi molto ridotti. La ciclabile verrà quindi divisa in due percorsi monodirezionali, uno a fianco del portico e uno nella posizione attuale riqualificato soprattutto nelle parti a verde. Un progetto, commenta il coordinare della IV Commissione Francesco Martinez, che “rappresenta un’opportunità per il quartiere”.