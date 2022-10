Aveva in casa mezzo chilo di droga: arrestato un uomo di 25 anni nel quartiere San Donato

Arrestato con mezzo chilo di stupefacente in casa: nei guai un uomo di 25 anni, sorpreso con le mani nel sacco dagli agenti di Polizia al termine di una lunga indagine.



La persona finita in manette risultava essere residente con la madre, ma in realtà viveva in un anonimo alloggio nel quartiere San Donato. Nonostante la mancanza della variazione di residenza o domicilio, però, gli agenti lo hanno bloccato mentre entrava nell'androne di casa. Addosso aveva tre ovuli di cocaina.

La perquisizione si è estesa alla casa: in tutto sono stati trovati 417 grammi di hashish, 172 grammi di marijuana, 24 grammi di cocaina e della ketamina, così come apparecchiatura per il sottovuoto, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di 590 euro in contanti, di presunta provenienza illecita.